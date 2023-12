Spalletti da Bruno Vespa che non gli chiede della partecipazione ad Atreju la festa di Giorgia Meloni

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 13 dicembre 2023)ospite dinella trasmissione “Cinque minuti”, in onda su Rai1 dopo il Tg1 delle 20. Nessuna domanda sulla suaadladi Fratelli d’Italia il partito di. Oggi Gramellini in prima sul CorriereSera ha dedicato al tema la sua rubrica quotidiana. Emblematico il titolo: “Spalletta nera». Parlano del carattere di: «Se ho un brutto carattere? Magari qualcuno dice così ma a me non risulta. Non è una calunnia, ma secondo me c’è un calcio dentro e un calcio fuori. Nel calcio dentro questa cosa non mi risulta. Anche perché io sono stato 5 anni all’Empoli, 5 anni all’Udinese, 7 anni alla Roma, 5 anni allo Zenit di San ...