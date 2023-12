Sostenibilità | Agenda 2030 | Cattive performance per quasi tutte le Regioni

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Roma, 13 dic. (Adnkronos) - Tra il 2010 e il 2022 gran parte delleitaliane non hanno fatto passi avanti soddisfacenti rispetto ai 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals - SDGs) dell'dell'Onu: solo per due Obiettivi, salute ed economia circolare, si registra un miglioramento generalizzato, mentre peggiorano le condizioni dileper quattro Obiettivi (povertà, qualità degli ecosistemi terrestri, risorse idriche e istituzioni), a fronte di una sostanziale stabilità per gli altri. Rappresentano una eccezione positiva la Valle d'Aosta e la Toscana, mentre tra quelle che mostrano le peggiorisi segnalano il Molise e la Basilicata, che presentano arretramenti rispetto al 2010 per ben sei ...