Sospeso Red Sox | il tassista di Bologna che denuncia i colleghi No Pos

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Cotabo, una delle due cooperative che riunisce i tassisti bolognesi, haper una settimana Roberto Mantovani, in arte 'Red Sox', ilche da mesi fa parlare di sé perché pubblica sui social i suoi guadagni giornalieri ei suoiche non vogliono essere pagati con le carte di credito.La storiaMantovani era stato ascoltato il 2 novembre dopo le segnalazioni da parte deiche lo accusavano di aver leso l'onorabilità della cooperativa. Dopo oltre un mese è arrivata la sanzione: una sospensione di sette giorni. Nei mesi scorsi Red Sox si è ritrovato con le gomme del taxi a terra e si era visto recapitare delle lettere di minacce. L'ultimo momento di frizione è stato nei giorni scorsi quando Mantovani è stato escluso dal corso di aggiornamento per i tassisti volontari ...

