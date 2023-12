Sospeso il tassista RedSox | la punizione beffa dopo le denunce contro i colleghi No-Pos | «L’ho saputo dai giornali»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Una settimana di sospensione dal servizio per aver danneggiato la cooperativa. così Cotabo, una delle più importanti cooperative di auto bianche dell’Emilia-Romagna, ha sanzionato il suo associato Roberto Mantovani,di lungo corso e da molti mesi ormai impegnato in una battagliaNo-Pos., questo il nome del profilo con cui è noto su X/Twitter, pubblica giornalmente il resoconto delle entrate, divise tra contanti e pagamenti elettronici. Mantovani vuole così dimostrare come avere il Pos a bordo sia assai conveniente per chi fa il suo mestiere, e che qualsiasi opposizione ad esso è pretestuosa. La sua battaglia lo ha presto reso inviso ai suoi: spesso Mantovani riferisce di minacce, insulti, sputi, escrementi per posta, boicottaggi. Come quando si è ritrovato le ...