(Di mercoledì 13 dicembre 2023) "La guerra di Israele non èHamas, ma", contestadurante un ina Brescia, ergendosi a paladino di Gaza. Poi la presa di posizione

Natale al museo con la grande fotografia d'autore al femminile a Caraglio e Saluzzo

cinque le proposte educative specificamente ideate per la mostra "Inge Morath. L'occhio e l'... strutturate in forma di costruzione partecipata della visita in cui alladella guida si ...

"Sono la voce dei palestinesi". Il disco rotto di Zaki contro Netanyahu ilGiornale.it

Meg Bellamy in «The Crown» è Kate, principessa che non sbaglia mai (forse): «Sono diventata la sua... Sette del Corriere della Sera

"Sono la voce dei palestinesi". Il disco rotto di Zaki contro Netanyahu

"La guerra di Israele non è contro Hamas, ma contro i palestinesi", contesta Zaki durante un incontro a Brescia, ergendosi a paladino di Gaza. Poi la presa di posizione contro Netanyahu ...

Per il Cavarzere non è solo un Caso

Caso, il suo rappresenta fin qui il colpo di mercato più importante di una nostra portacolori in questa finestra invernale.