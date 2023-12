Sono antifascista e mi identifico da solo! E poi basta perseguitare Ignazio!

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) di Riccardo Bellardini Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha affermato di non aver sentito, nel giorno della prima alla Scala, il forte grido di Vizzardelli a chiusura dell’inno di Mameli. E in molti, maligni come al solito, avranno pensato che non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire. Ma la volete smettere? Era magari assorto nei pensieri più sognanti dopo aver ascoltato l’inno, chissà, gli sarà balenata in mente qualche azione vincente della sua grande Inter da abbinare a quella sinfonia, o una leccata affettuosa del suo cagnolino, e gli sarà sfuggito l’increscioso episodio. Viva l’Italia! Così aveva urlato il loggionista appassionato di lirica. Ci mancava solo questo. Un’altra grana da risolvere per i nostri poveri governanti in questi tempi così disastrati. La frase lanciata a gran voce nel teatro, così eversiva e pericolosa, ha ...