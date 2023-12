“Solo nello spazio” è il nuovo singolo del cantautore Aldo Losito

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Taranto. “” è ildell’eclettico, sui principali stores digitali e dal 14 dicembre nelle radio italiane in promozione nazionale. Impeccabile la produzione, dagli arrangiamenti attuali ma con un forte richiamo alla tradizione musicale italiana; una ballad dal forte impatto emotivo e dalla melodia che entra in testa sin dal primo ascolto e l’interpretazione dell’artista, intima e sentita, veste il tutto donando maggiore pathos ed emotività. Una maturità artistica fuori dal comune acquisita dadopo una lunga carriera tra pubblicazioni, eventi e ‘live’ in giro per radio, tv e palchi. Ed ora il ritorno delnella discografia italiana ...