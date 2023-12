Soldi e migranti | Casarini alla deriva

Leggi su panorama

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Panorama ha rivelato gli intrecci tra l’ex no global e vertici della Chiesa. Le reazioni non sono mancate. «E' questa la Chiesa che ci piace». Da due settimane la frase è l’autodifesa di Luca, a 56 anni diventato ammiraglio del Papa come Marcantonio Colonna a Lepanto. E giustamente orgoglioso di essere circondato da cardinali eccitati, vescovi ammirati e pronti a finanziarlo per portare in Italia isul vecchio rimorchiatore Mare Jonio. L’ex capo delle tute bianche non può che essere entusiasta di una Chiesa che gli ha cambiato la vita. Lo ammette in una chat in salsa veneziana inserita nella richiesta di rinvio a giudizio dei pm di Ragusa per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina: «O riuscivamo a fare ’sta roba per pagare l’affitto di casa e la separazione oppure mi me dovevo andare a lavorar in un bar». «’Sta roba» è la più ...