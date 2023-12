Sneijder | «Non potrei mai farmi allenare da una donna | stiamo esagerando»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Le parole, schock, di Wesley, ex centrocampista dell’Inter: «Io non ho niente contro le donne, mada una…» Wesley, intervenuto nel corso Voetbal, ha commentato l’eventualità di vedere unaallenatrice di una squadra maschile, esponendo il suo disappunto. Di seguito le sue parole. «Secondo me. Forse adesso le cose sono cambiate, ma se ripenso a me… In uno spogliatoio nonmai pensare di essere allenato da una. Con tutti i discorsi, anche quelli più umoristici, che ne derivano. Io non ho niente contro le donne, sia chiaro, ma credo cheun po’ impazzendo»