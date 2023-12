Sneijder nella bufera | “Uomini allenati da donne? Stiamo esagerando”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Roma, 13 dic – È stato gli artefici del triplete nerazzurostagione 2009/2010 e finalista ai mondiali con la nazionale olandese sempre nel 2010, ora però Wesleyrischia la gogna mediatica per alcune sue dichiarazioni riguardanti la presenza dellenel mondo del calcio. Cosa ha detto WesleyPrima è stata la volta del calcio femminile a venire pompato dai media in nomi di non si capisce bene quale principio di inclusività e parità, con tanto di calciatrici che si lamentavano perfino del divario di trattamento economico con il ricchissimo e seguitissimo calcio maschile. Ora a divenire argomento alla moda (almeno quella woke) è la presenza di figure femminili all’interno del calcio maschile. Ipotesi che non ha suscitato l’entusiasmoe sulla quale l’ex calciatore ...