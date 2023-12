Smantellata catena ecocriminale dedita alla pesca abusiva di datteri di mare

Leggi su tarantinitime

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Alle prime luci di oggi, personale della Capitaneria di porto – Guardia Costiera, a seguito di una complessa attività di indagine, condotta sotto il coordinamento investigativo della Procura della Repubblica di Taranto, ha posto in esecuzione una Ordinanza di applicazione di misure cautelari a emessa dal G.I.P. del Tribunale di Taranto a carico di taluni soggetti indagati – in concorso tra loro per numerosi episodidi frodo della specie marina Lithofaga Lithofaga (comunementedi) nella Rada Mar Grande del porto di Taranto e più precisamente nelle zone secca della Tarantola e Isole Cheradi (San Pietro e San Paolo).A fondamento della contestazione è stata evidenziata l’ipotizzata distruzione di lunghi tratti di scogliera marina, il deterioramento delle acque marine e dei relativi fondali rocciosi, ...