SKY | Napoli-Osimhen | rinnovo vicino | De Laurentiis ha incontrato Calenda

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Incontro positivo tra il presidente del, De, e l’agente di, per discutere ildi contratto: si va verso l’intesa. Importanti sviluppi sul fronte deldi Victorcon il. Nella giornata di oggi, come riportato da Sky, c’è stato un incontro costruttivo tra il presidente De, il diesse Chiavelli e Roberto, procuratore del centravanti nigeriano. Sul tavolo l’adeguamento e il prolungamento del contratto in scadenza nel 2025: la nuova intesa sarebbe fino al 2026, con un cospicuo aumento di ingaggio per il classe ’98, attualmente fermo a 4.5 milioni a stagione. Possibile l’inserimento di una clausola rescissoria tra i 130 e i 140 ...