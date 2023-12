Situazione turismo | seguito dell’audizione della ministra Santanchè

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) ROMA – Giovedì 14 dicembre la Commissione Attività produttiveCamera svolgerà ildel Ministro del, Daniela Garnero(foto), in merito alladelanche alla lucechiusurastagione estiva 2023 e all’esitocampagna promozionale curata dal Ministero. L’appuntamento viene trasmesso in diretta web tv, a partire dalle ore 14. L'articolo L'Opinionista.

Mazara. 'Aereo precipita in mare'. Ma è un'esercitazione

...ha simulato unadi emergenza segnalata dalla Torre di Controllo dell'aeroporto di Trapani - Birgi circa un imminente ammaraggio a SW di Mazara del Vallo di un velivolo da...

Situazione turismo – seguito audizione Ministro Santanchè - Giovedì alle 14.30 diretta webtv Agenparl

Situazione turismo - seguito audizione Ministro Santanchè - Giovedì alle 14 diretta webtv Stampa Parlamento

FILCAMS CGIL Sciopero il 22 dicembre per tutelare i diritti dei lavoratori

Sciopero Nazionale per i settori del commercio, turismo e ristorazione collettiva: FILCAMS CGIL in mobilitazione per tutelare i diritti dei lavoratori ...

Commercio, turismo e ristorazione:

In un periodo di crescenti tensioni e di sfide ardue nella contrattazione collettiva, Angelo Raimondi, Segretario Generale della Filcamns Cgil di Cremona, annuncia lo sciopero nazionale dei settori de ...