Simonetta Cesaroni | verso l’archiviazione la nuova indagine sul delitto di via Poma

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Le indagini erano state riaperte ed erano stati interrogati diversi testimoni nella primavera dell’anno scorso. Ma lainchiesta sulla morte di, uccisa con 29 coltellate il 7 agosto del 1990, in un appartamento di viaa Roma, va. Il fascicolo era stato aperto dopo un esposto presentato dai familiari. A riaprire le indagini la pm Ilaria Calò, lo stesso magistrato che sostenne l’accusa contro Raniero Busco, l’ex fidanzato della vittima condannato a 24 anni nel 2011 e assolto definitivamente In Cassazione. Nel corso dell’sono stati ascoltati una ventina di testimoni e sono stati rianalizzati gli atti dei processi svolti negli anni. Al termine degli accertamenti non sono emersi elementi utili per proseguire. I ...

Roma, delitto Via Poma: Procura chiede di archiviare nuove indagini

Erano iniziate lo scorso anno, dopo un esposto presentato dalla famiglia di. E' stata chiesta, dalla Procura di Roma, l'archiviazione delle nuove indagini in merito al delitto di, avvenuto in Via Poma ad agosto del 1990, per omicidio ...

Delitto di Via Poma, la Procura di Roma chiede l'archiviazione della nuova indagine Sky Tg24

Giallo di via Poma a Roma: la Procura chiede l'archiviazione della nuova inchiesta sulla morte di Simonetta Cesaroni Corriere Roma

"Il delitto di via Poma porta la firma di un serial killer"

in cui ipotizzava che a uccidere Simonetta Cesaroni potesse essere stato Marco Bergamo, conosciuto come il mostro di Bolzano, condannato all’ergastolo per l’uccisione di cinque donne e morto per ...

Delitto di Via Poma, la Procura di Roma chiede l'archiviazione della nuova indagine sulla morte di Simonetta Cesaroni

Delitto di via Poma, sta per calare l'ennesimo sipario su uno dei delitti più noti della recente storia italiana. La Procura di Roma ha chiesto di archiviare la nuova ...