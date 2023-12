Simone Vandelli Wando | l’idolo delle imitazioni di TikTok

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Nome:Cognome:Anno di nascita: 1998Città: Bazzano (Bologna)Piattaforme: Instagram,, YouTubeCategoria: Comedy Chi èè uner e youtuber nato a Bazzano, in provincia di Bologna, nel 1998. Not come, è famoso per le suedi personaggi noti come Denis Dosio, Chiara Ferragni o Fedez. Il suo stile è ironico, originale e coinvolgente, e i suoi video sono spesso virali.ha aperto il suo canale YouTube nel 2013 con il nome di Powerz, inizialmente dedicato ai videogiochi, come Minecraft e Call Of Duty. Successivamente ha cambiato il suo genere, passando ai vlog sulla sua vita e alle parodie comiche. ...