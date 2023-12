Siena | operaio muore precipitando da un’impalcatura a Gaiole in Chianti Il cordoglio del Consiglio Regionale

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Aveva solo 24 anni, era un: è morto ieri, 12 dicembre 2023, cadendo da un'impalcatura. E' accaduto ain, in località Terrazze di Adine, in un cantiere all'interno di un'azienda agricola L'articolo proviene da Firenze Post.

Morire a 24 anni sul lavoro

L'ultimo incidente fatale a Gaiole in Chianti. Un giovaneha perso la vita dopo essere caduto da un'altezza di circa 10 metri in un cantiere all'interno di una cava. Quota 1000 morti sul lavoro sarà drammaticamente raggiunta anche nel 2023 in ...

Siena, cade da un'impalcatura: morto operaio 24enne Sky Tg24

Gaiole in Chianti, operaio muore schiacciato da un pannello Adnkronos

Morto sul lavoro a Gaiole in Chianti, Mazzeo: “Le istituzioni non abbassino la guardia sulla sicurezza”

“Assistiamo all’ennesimo incidente sul lavoro. Un’altra giovane vita perduta, dopo la morte, pochi mesi fa a San Gimignano, di un operario di 31 anni – ha dichiarato il presidente dell’Assemblea ...

