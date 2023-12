Siderurgico di Taranto | imprese dell’indotto | impossibile pagare stipendi di dicembre e tredicesime Comunicazione ai sindacati Acciaierie d' Italia in ritardo nei pagamenti

Ilva, la tecnologia alternativa per alimentare la fabbrica rischia di non arrivare a Taranto

L'ambizione ora è di portare sempre di più questo combustibile complementare anche a. Per ...polimeri possono sostituire solo una parte del combustibile usato tradizionalmente nel", ...

Ilva, la tecnologia alternativa per alimentare la fabbrica rischia di non arrivare a Taranto Domani

Ex Ilva di Taranto • Legambiente Legambiente

Ilva, la tecnologia alternativa per alimentare la fabbrica rischia di non arrivare a Taranto

La tecnologia esiste già e anche il fornitore di polimeri che potrebbe rifornire Taranto, ma il progetto rischia di non ... manca solo il via libera di Ilva per innestare sulla produzione siderurgica ...

Benzene a Taranto: aumenta la media del 2023

L’anno che sta per concludersi ha visto aumentare le emissioni di benzene da parte di Acciaierie d’Italia, ex Ilva a Taranto. I dati e i limiti Secondo i rilievi di ...