Si rinnova l’advisory board della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano | tre nuovi membri

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) L’istituzione di un, con il compito di collaborare con la Presidenzanella definizione degli indirizzi strategici in merito al programma annuale delle iniziative di raccolta fondi ed alla promozione e valorizzazione a livello nazionale ed internazionale dei progetti dell’Ente, era stata deliberata dal Consiglio di Amministrazioneil 23 novembre 2018. Grazie alla collaborazione con il mondo delle imprese, il– il cui progetto è nato per impulso e con il coordinamento di Simone Crolla – è composto da esponenti di riconosciuto prestigio e di specchiata professionalità per lo sviluppo e la promozione delle iniziative, ...