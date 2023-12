Si chiude in bagno e si spara | gravissimo 16enne | i genitori erano in casa

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) La Capitale si risveglia sotto shock: un ragazzo di sedici anni si èto un colpo di pistola alla testa, dopo essersi chiuso inmentre iin.Leggi anche: Giù da ponte, Antonio suicida a soli 25 anni: cosa svela il biglietto lasciato a mamma e papà L'adolescente è ora ricoverato in ospedale in gravissime condizioni. La vicenda è accaduta nel pomeriggio di ieri nel quadrante sud di Roma, in zona Tor de' Cenci. Secondo quanto si apprende, la pistola era del padre ed era regolarmente detenuta. Del caso si occupa la polizia, che sta ascoltando parenti e amici per ricostruire i motivi del gesto.