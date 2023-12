Shiva incontra il figlio in carcere per la prima volta | il post della compagna Laura Maisano

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Il trapper, 24 anni, hato ilDraco, nato il 25 novembre, per la. Padre esi sonoti neldi San Vittore, doveè detenuto da oltre un mese con l’accusa di tentato omicidio, per aver sparato in un agguato avvenuto il 26 ottobre a Settimo Milanese. Ladi, ha descritto il primo incontro trae il loro bambino, con un lungo e toccantesu Instagram. “Sei identico al tuo papà e quando finalmente ti ho acto nelle sue braccia e i vostri occhi così uguali si sono guardati per la...

