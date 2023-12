Shein Christmas Ville a Roma | date e dettagli del pop up store più instagrammabile

(Di mercoledì 13 dicembre 2023), il famoso brand cinese di fast fashion legato allo shopping online, apre un nuovo temporary. in occasione delle feste natalizie, in Via della Stamperia 64 a. Il negozio, situato in zona Fontana di Trevi, sarà aperto per soli quattro giorni, da mercoledì 13 dicembre a sabato 16 dicembre 2023, dalle 12 alle 19. Come consuetudine per i pop updel famoso marchio, in negozio sarà possibile acquistare moltissime idee regalo di ogni tipo a prezzi stracciati, ma non solo; sarà anche presente un’area a tema dove scattare foto in un ambiente tipicamente natalizio, il tutto attorniato da coloratissime installazioni che richiamano i candy cane, i lunghi bastoncini di zucchero, simboli del clima natalizio. All’interno del negozio ...

Shein Christmas Ville, il pop - up nel centro di Roma per Natale 2023

Ville, il pop - up store a Roma per Natale 2023 L'area è progettata per offrire non solo uno spazio dedicato agli amanti della moda, ma anche un'esperienza visiva e interattiva. Un'...

"Shein Christmas Ville", il negozio di Natale al centro di Roma RomaToday

Moda: Shein, un pop-up a Natale vicino Fontana di Trevi The Parallel Vision

Zara deals blow for UK High Street as sales slow just weeks before Christmas

The world's largest fashion retailer said its sales in stores and online grew 11% over the nine months to October 31, hitting £22bn.

Walmart and Target Will Let You Keep Your Holiday Returns—Will More Stores Follow

Major retailers like Walmart and Target will let you keep your holiday returns while still giving you a refund.