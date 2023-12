Shein apre a Roma | l’ultima occasione per fare acquisti offline nel 2023 tocca alla Capitale!

Leggi su funweek

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Torna ail negozio che tutti stavamo aspettando: il temporary store dinatalizio con una serie di prodotti a prezzi stracciati e tipici del Natale. LEGGI ANCHE: — Uniqlo, la curiosità sull’errore del nome che in pochi conoscono >> Chiunque vorrà potrà trovare un regalo adatto ad ogni esigenza, scopriamo le date dell’apertura, gli orari e l’indirizzo del punto vendita.store, dove? Nelle vicinanze di Fontana Di Trevi, precisamente in via della Stamperia 64,le porte ad un locale unico e inimitabile che renderàancora più chic. Il punto vendita temporaneo in versione natalizia è dedicato totalmente al Natale con pareti rosso e bianche, ...