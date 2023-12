Shein apre a Roma con il temporary store in veste natalizia | date | orari e indirizzo

Leggi su funweek

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Torna ail negozio che tutti stavamo aspettando: ildinatalizio con una serie di prodotti a prezzi stracciati e tipici del Natale. LEGGI ANCHE: — Uniqlo, la curiosità sull’errore del nome che in pochi conoscono >> Chiunque vorrà potrà trovare un regalo adatto ad ogni esigenza, scopriamo ledell’apertura, glie l’del punto vendita., dove? Nelle vicinanze di Fontana Di Trevi, precisamente in via della Stamperia 64,le porte ad un locale unico e inimitabile che renderàancora più chic. Il punto ...