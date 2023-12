Settant’anni di gol in televisione

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Nel calcio italiano c’è un filo rosso lungo oltre mezzo secolo che lega i nomi di due giocatori. Il primo è Egisto Pandolfini. Nato nel 1926 a Lastra a Signa, tra Serie B e Serie A, calca i campi da calcio dalla fine della Seconda guerra mondiale ai primi anni ’60. Esordio con la Fiorentina, con cui vince nell’estate del 1945 il Campionato toscano di guerra – doppietta nel 3-1 in finale contro la Pro Livorno –, passo d’addio come giocatore-allenatore all’Empoli, 1961-62, con la maglia dell’Empoli. In mezzo, un primo anno a Empoli, poi Spal, ancora Fiorentina, Roma, Inter, e ancora Spal. A Ferrara, 1947-48, diventa capocannoniere del torneo cadetto (20 gol in 31 partite) e quella vecchia volpe – all’epoca non ancora così vecchia – di Pavlòn Mazza, direttore sportivo della Società Polisportiva Ars et Labor, che lo aveva comprato per 3 milioni di lire dall’Empoli lo rivende a caro prezzo ...