Serie A | designazioni sedicesima giornata | Lazio-Inter a Maresca | Genoa-Juventus a Massa

Leggi su sportface

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Sarà Fabioa dirigere, big match delladel campionato diA 2023/2024. Il designatore della Can, Gianluca Rocchi, ha scelto il fischiettonazionale della sezione di Napoli per la delicata partita dello stadio Olimpico.invece sarà diretta da Davidementre Aureliano dirigerà Milan-Monza. Altro gettone inA per Maria Sole Ferrieri Caputi che fischierà in Fiorentina-Verona. Ecco tutte ledella quattro giorni diA che si chiuderà lunedì 18 dicembre con il posticipo Atalanta-Salernitana. LEDELLA...