Serie A | Chiellini annuncia il ritiro | “È stata la trasferta più bella e intensa della mia vita”

L'omaggio della Juve a Chiellini: 'Buona vita capitano'

Per i tifosi bianconeri, per 17 stagioni, il numero 3 è stato soltanto. Giocatore, uomo e ... Tre, come i gol segnati inB nella stagione 2006 - 07, quella che ti ha reso 'uno di noi', ...

Chiellini torna a Torino: "Vedrò Juventus-Roma e parlerò con Allegri. Futuro Non ho ricevuto nessuna offerta" Eurosport IT

Giorgio Chiellini si ritira: tutti i momenti chiave della carriera Sky Sport

Juventus Women super: tre bianconere nella top 11 dell’ultima giornata di Serie A

Juventus Women super: tre bianconere nella top 11 dell’ultima giornata di Serie A. Ecco chi sono e le motivazioni La Juventus Women sta vivendo un buon momento di forma e l’ultima dimostrazione è arri ...

Chiellini chiude la carriera con 24 trofei: ha vinto 20 coppe con la Juve

