Sequestrato il Cpr di via Corelli a Milano | la decisione della procura dopo l’ispezione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Sequestro preventivo d’urgenzasocietà che gestisce il Cpr di via, nel quale la Guardia di finanza aveva già effettuato un’ispezione negli scorsi giorni ipotizzando la frode e la turbativa nei confrontisocietà Martinina srl. Durante l’accesso dei finanzieri era emerso che i migranti ospiti del Centro di permanenza e rimpatrio non ricevevano cure e mangiavano cibo scaduto. Adesso i pm Paolo Storari e Giovanna Cavalleri – coordinati dall’aggiunto Tiziana Siciliano – hanno deciso di agire nei confrontisocietà che – come riporta Il CorriereSera – si era vista rinnovare lo scorso 13 novembre il contratto per tutto il 2024. Il provvedimento, se verrà convalidato dal giudice per l’udienza preliminare, porterà alla nomina di un amministratore ...