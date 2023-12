Sempre più basso il prezzo per iPhone 14 con l’offerta Amazon di oggi

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Suè possibile quest’trovare uno sconto piuttosto importante che riguarda l’14 Mezzanotte da 128GB di memoria interna. Un top di gamma di stampo Apple che fa leva su un comparto tecnico di tutto rispetto, ma soprattutto che può essere acquistato ad undecisamente più conveniente. Non bisogna quindi lasciarsi scappare l’occasione di poter avere tra le mani questo14 con uno sconto abbastanza interessante. Appare : tutti i dettagli del caso Riscontri aggiuntivi, dunque, dopo quelli della scorsa settimana. Approfondendo tutto ciò che propone il famoso sito di e-commerce, ecco che si nota come sia stato applicato uno sconto del 20% sulconsigliato in precedenza di 879 euro. Ciò significa che attualmente è possibile avere tra le mani questo ...