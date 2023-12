Scuola | supplenti brevi ancora una volta senza stipendio da settembre per colpa dei garbugli burocratici Sindacati | “Inaccettabile”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Quest’anno a Natale migliaia di docenti di ogni ordine e grado che hanno accettato supplenze– cioè non annuali o fino al termine delle lezioni – dovranno stringere la cinghia perché da mesi sono. Maestri e professori che entrano in aula ogni giorno ma che non vedono un centesimo da. Sul loro cedolino, infatti, non è arrivato lodel primo mese diné quelli di ottobre, novembre e tanto meno di quest’ultime settimane. Una situazione che idefiniscono “”, “vergognosa”, “incresciosa”. Un fenomeno, quello dei ritardi dei pagamenti delle retribuzioni deicosiddetti “” che si ripete da anni e non conosce tregua. Una sofferenza per gli ...