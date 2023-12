Sciopero | sindacati inflessibili | Salvini riduce lo stop a 4 ore “No a 20mln di persone lasciate a piedi”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 13 dicembre 2023)Tpl,lo conferma forte e chiaro: «No alla paralisi ridosso di Natale». Sida 24 ore di astensione dal lavoro a 4 ore lodel trasporto pubblico locale proclamato per il 15 dicembre: l’ordinanza è stata firmata ieri sera dal ministro delle Infrastrutture e Trasporti, che ratificando il provvedimento, dichiara: «Il diritto a chiedere salari più adeguati è sacrosanto, ma questo non può paralizzare l’Italia per un giorno intero, a ridosso del Natale. Da ministro dei Trasporti devo garantire la mobilità ai 20 milioni di italiani che quotidianamente prendono un mezzo pubblico. È mio diritto, ma anche un mio dovere», rilancia il titolare del dicastero sui social., inon sentono ragioni e confermano l’agitazione....