Sciopero 15 dicembre 2023 | Salvini firma ordinanza e lo riduce a 4 ore

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) (Adnkronos) – Siopero dei trasporti venerdì 15, sarà di 4 ore e non di 24: Matteohato la precettazione. "Il diritto a chiedere salari più adeguati è sacrosanto, ma questo non può paralizzare l’Italia per un giorno intero, a ridosso del Natale – spiega con un video via social – Da