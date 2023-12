Schiaffo a Macron | bocciatura bipartisan della legge sull’immigrazione

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Con 270 voti contro 268, i deputati francesi hanno adottato lunedì 11 dicembre una mozione per respingere il disegno di, testo chiave del secondo mandato del presidente Emmanuel. Di conseguenza, il testo non sarà esaminato dalla Camera, lasciando asolo tre opzioni possibili: un ritorno al Senato nella versione adottata dai senatori, un esame da parte di una commissione mista di 14 parlamentari, o un abbandono da parte del governo, che apparirebbe però come una rinuncia. Fino all’ultimo aveva regnato l’incertezza in un Palazzo Bourbon (equivalente francese di Palazzo Montecitorio) gremito come raramente. È tra i banchimaggioranza che le poche assenze si sono fatte sentire maggiormente: otto deputati, per la precisione, mancavano all’appello per permettere ...