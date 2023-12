(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Un 30enne di Monza, con precedenti, si è reso protagonista di atti persecutori verso una ragazza con cui aveva avuto un flirt. In passato aveva violato un provvedimento monitorio

Perseguita ragazza, scatta il braccialetto elettronico per un uomo

Perseguita ragazza,elettronico per un uomoelettronico per un trentenne italiano residente in un comune dell'hinterland a sud di Monza,in quanto ritenuto responsabile di atti persecutori ...

Scatta il braccialetto elettronico per lo stalker: è il primo dopo il nuovo ddl ilGiornale.it

Perseguita ragazza, scatta il braccialetto elettronico per un uomo Affaritaliani.it

Scatta il braccialetto elettronico per lo stalker: è il primo dopo il nuovo ddl

Un 30enne di Monza, con precedenti, si è reso protagonista di atti persecutori verso una ragazza con cui aveva avuto un flirt. In passato aveva violato un provvedimento monitorio ...

Primo braccialetto elettronico "d'urgenza" applicato per stalking

Tra le "strette" della nuova normativa, l'applicazione del braccialetto in presenza dei soli "reati spia o minacce" ...