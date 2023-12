Scarti della Serie A e un progetto sui giovani | la ricetta del Copenhagen agli ottavi di Champions

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) È il minuto 58 allo Stadio Parken di Copenaghen. Claesson riceva palla sulla sinistra e favorisce l’inserimento di Achouri. In area è appostato Lukas Lerager, centrocampista arrivato in Danimarca nel 2021 e da lì rinato dopo due stagioni dimenticabili con la ma del Genoa (due reti in 51 presenze tra campionato e coppe). Il passaggio è semplice, la coperturadifesa del Galatasaray assente, il tocco per battere l’ex laziale Muslera elementare. È la terza rete in questaLeague per Lerager, per ilassume contorni storici. È quella che spedisce la squadra danesedi finale diLeague per la seconda volta nella sua storia, dopo il precedente del 2010/11. Un traguardo sicuramente più prestigioso rispetto a quello di 13 anni ...