Scacco alla Regina | Meloni e lo spettro di Draghi che la mette all’angolo

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Decisamente nervosa, e piena di sospetti. Lasi sente come la volpe, inseguita nella campagna per le Europee da una muta di cani. La Finanziaria – già debole finanziariamente e politicamente – è in panne, zavorrata da emendamenti anche da parte della maggioranza. Salvini è partito già da tempo con una sua strategia distorsiva del Keep and Calm della Premier. Lei sa che può contare solo sui suoi fratelli italiani, e i suoi sogni di crescita di standing europeo vengono mortificati da scenari internazionali sempre più complessi. Nel suo discorso in Parlamento attacca, il suo predecessore, l’italiano nominato dCommissione al capitolo più scottante, per un Vecchio Continente, forse troppo vecchio, quello della competitività. Perché attacca? Perché Macron, uno con cui sarà costretta ad andare a ...