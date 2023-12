Sassuolo | lesione al collaterale mediale per Vina

Leggi su sportface

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) In casal’atmosfera è tesa e la situazione è stata aggravata dall’infortunio di Matias. L’uruguagio si è sottoposto agli esami strumentali, che hanno reso nota laaldel ginocchio destro. L’esterno ora inizierà il percorso riabilitativo per tornare in campo il prima possibile. SportFace.