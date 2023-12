Leggi su iodonna

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Quasi 12mila metri di dislivello, una cronometro individuale, due tappe pianeggianti, tre di media montagna e due dimontagna con due arrivi in quota: questo il menu, goloso per gli appassionati di ciclismo deld’2024, lada RCS, al via il 7dapera L’il14 l’edizione 2024 del ...