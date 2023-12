Santa Maria CV | Aveta | «Rivoluzione strisce blu con App e con trenta minuti di parcheggio gratis»

Leggi su casertanotizie

(Di mercoledì 13 dicembre 2023)Capua Vetere. Pagamenti con le app e almenodilibero con disco orario sulleblu. È la proposta contenuta in una mozione del gruppo “Alleanza per la città – M5S” per migliorare la gestione delle aree di sosta aCapua Vetere e per garantire pagamenti automatici anche quando si è privi di moneta. «La nostra idea – continua il capogruppo Raffaele– è di aumentare la possibilità di pagamento con le app, utilizzando anche quelle più diffuse in altre città. I vantaggi per gli automobilisti sono numerosi: è possibile interrompere la sosta in qualsiasi momento, oppure prolungarla da remoto in caso di necessità, pagando comunque solo il tempo effettivo di sosta. È inoltre possibile ...