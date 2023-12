Santa Lucia | il regalo di una famiglia alla città | maxi donazione per una Casa degli adolescenti

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Bergamo. Una nuovaper ladi Bergamo. Grazie a una consistentedi unabergamasca – che ha espresso il desiderio di rimanere anonima – è partita la progettazione di un nuovo centro per l’intercettazione e la cura del disagio psichico neglie nei giovani. La struttura sarà ospitata nella sede di Borgo Palazzo della Asst Papa Giovanni XXIII, in un padiglione centrale in passato adibito a cucina dell’allora ospedale psichiatrico e attualmente inutilizzato, e sarà gestita dal Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze grazieprofessionalità delle strutture di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza e di Psichiatria. Il recuperoambienti dell’ex cucina ...