Santa Lucia di Siracusa | La Luce nella Tenebra

(Di mercoledì 13 dicembre 2023)di: la verità su una delle figure più amate ma anche più misteriose della liturgia cristianaè una delle figure più ammirate nel calendario liturgico cristiano, celebrata per la sua fede, devozione e il coraggio dimostrato durante le persecuzioni. Nata a, in Sicilia, intorno al 283 d.C.,visse in un periodo di turbolenza politica e religiosa La giovanededicò la sua vita a Cristo sin da giovane, consacrandosi a Dio e facendo voto di castità. Sua madre, malata, la promise in matrimonio a un uomo pagano. Tuttavia,convinse la madre a distribuire la sua ricchezza tra i poveri, optando per una vita di servizio e carità. La leggenda più nota associata a ...

Santa Lucia primi regali per 330 mila bambini in Lombardia

Oltre 330 mila bambini in Lombardia aspettano il 13 dicembre per scartare in anticipo i regali delle feste che però al posto di Babbo Natale sono portati da, secondo una tradizione fortemente radicata in alcuni territori da Bergamo a Brescia, da Cremona a Mantova fino a Lodi. E' quanto stima la Coldiretti regionale nel sottolineare che il ...

Santa Lucia a Palermo, tra arancine e cuccia è il giorno della ricorrenza più attesa

Via pane e pasta e largo ad arancine, panelle e cuccia. Così almeno la tradizione vorrebbe. Oggi, 13 dicembre, per Palermo arriva uno dei giorni più attesi dell’anno, quello in cui gli stomaci vengono ...

La minuscola frazione di Monteriolo torna a vivere per Santa Lucia: la storia della comunità composta da 5 abitanti

Ho ricordato al parroco nuovo di Sarsina, che a S. Lucia si faceva festa a Monteriolo, e lui ha accettato. Per cui, mercoledì 13 dicembre si ripristinerà la festa di Santa Lucia, con l'unica messa ...