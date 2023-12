Sanremo 2024 | Al Bano escluso | “Penso che Amadeus non abbia ascoltato i brani”

Leggi su dilei

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Nell’affascinante mondo del Festival, ogni anno si tessono storie di musica, passione e talvolta anche di delusioni. Quest’anno, la voce storica della musica italiana, Al, ha espresso il suo disappunto per non essere stato selezionato per partecipare a. “Volevo fare il mio ultimo Festival in gara, così avrei chiuso la carriera a venti: quattro da ospite e sedici da concorrente” – ha dichiarato Al, con un tono che mischia nostalgia e una punta di amarezza. AldaAl, una leggenda della musica italiana, noto per la sua voce calda e le sue interpretazioni emozionanti, ha recentemente condiviso con l’Adnkronos la sua delusione per non essere stato scelto per il Festival di ...