Sanremo 2024 | Al Bano | “Amadeus non mi ha voluto in gara senza neppure ascoltato la canzone dedicata all’ospedale Spallanzani di Roma e scritta col professor Vaia”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Alnon ci sta. Nonostante sia passato qualche giorno dall’annuncio ufficiale dei 27 Big inal prossimo Festival di(ma diventeranno 30 con l’aggiunta dei tre Giovani che saranno promossi il 19 dicembre in prima serata su Rai Uno, ndr), il leone di Cellino San Marco continua a ruggire. L’artista ha rivelato che il brano presentato in concorso dal titolo “Ci devi credere” è nato dall’incontro con ilFrancesco, ex direttore generale dell’ospedaledie attuale direttore generale della prevenzione del Ministero della salute, negli studi di “Domenica In”. Ale ilsi sono messi a quattro mani a scrivere la. ...