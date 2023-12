Sanità | stressati 6 infermieri su 10 e quasi metà pronto a lasciare

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Roma, 13 dic. (Adnkronos Salute) - E' molto stressato a causa del proprio lavoro il 59% deglilasi sente privo di energia, e il 40,2% denuncia burnout clinico, un esaurimento emotivo molto elevato. L'insoddisfazione professionale interessa il 38,3% degli oltre 165milache prestano servizio in ospedale, e il 45,2% èil lavoro nel giro di un anno (era il 35% nel 2019). I motivi dell'insoddisfazione riguardano lo stipendio non adeguato (77,9%) e la mancanza di prospettive di percorso professionale (65,2%). Sono alcuni dei dati emersi dallo studio 'Bene' (BEnessere deglie staffiNg sicuro negli ospEdali) realizzato dall'Università di Genova con il sostegno dalla Federazione nazionale degli Ordini delle ...

