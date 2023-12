Sanità | Oms | in piena pandemia speso in salute 10% Pil mondo ma gap tra Paesi

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Milano, 13 dic. (Adnkronos) - In, nel 2021, la spesa per laa livello mondiale ha raggiunto un nuovo massimo di 9,8 trilioni di dollari, una quota pari al 10,3% del prodotto interno lordo (Pil) globale. Ma la distribuzione di questa spesa "è rimasta fortemente disuguale". A segnalarlo l'Organizzazione mondiale dellain un report dal quale emerge che la spesa pubblica per laè aumentata in tutto il, tranne che neia basso reddito dove questa voce è diminuita e gli aiuti sanitari esterni hanno svolto un ruolo di supporto essenziale. Nell'anno analizzato, cioè il 2021 vissuto all'insegna di Covid-19, circa l'11% della popolazione mondiale viveva inche spendevano meno di 50 ...