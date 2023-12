Sanità | in Italia +1 000% casi West Nile nel 2022 | il 65% del totale Ue

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Milano, 13 dic. (Adnkronos Salute) - Boom di infezioni da virusinnel. "L'aumento delle notifiche rispetto al 2021 è stato particolarmente marcato: +1.012,3%", si segnala nel rapporto European Union One-Health Zoonoses, realizzato da Efsa (Autorità europea per la sicurezza alimentare) ed Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie), con il coordinamento dell'Istituto superiore di. Insono stati segnalati all'Ecdc 723confermati umani di, prevalentemente dal Nord-Est d'. Una quota che rappresenta il 65,1% di tutti idi virusriportati in Europa ...