Sanità | da Fondazione Roma 2 | 5 mln a Bambino Gesù

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Laha destinato una somma di 2,5 milioni di euro all’ospedale pediatricodiper realizzare due importanti progetti: un innovativo robot per facilitare il recupero motorio dei bambini e un sofisticato strumento per la diagnosi avanzata dei tumori. La sede di Palidoro, sul litorale laziale, ospiterà il dispositivo robotico per la riabilitazione motoria, mentre la Pet-Tac di ultima generazione sarà collocata nella sede centrale del Gianicolo, a. “Ancora una volta – commenta il presidente del, Tiziano Onesti – lasi è dimostrata generosa e lungimirante andando a finanziare progetti dall’alto valore innovativo e assistenziale”. “Grazie al ...