Sanchez non brilla in Inter-Real Sociedad! Passo indietro

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Alexisnon ha offerto una prestazione positiva inSociedad. Unper il cileno che, in questa stagione, era sempre riuscito a farsi trovare pronto quando era stato scelto da InzaghiSociedad non passerà di certo alla storia come una delle migliori partite disputate dalla squadra di Inzaghi in questa stagione. Il possesso palla in stile ‘tiki-taka’ della squadra di Alguacil ha, di fatto, anestetizzato unche è sembrata accontentarsi del pareggio. Fra i protagonisti, in negativo, della serata poconte della squadra di Inzaghi c’è Alexis. Il cileno, schierato dal 1? in coppia con Thuram, non ha di certo ...