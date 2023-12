Salvini precetta lo sciopero del 15 dicembre | stop ai trasporti solo di 4 ore

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Da giorni lo diceva, e finalmente l’ha fatto. Matteohato lodeiin calendario per venerdì 15. “No a unodi 24 ore prima di Natale” continuava a ripetere ai sindacati, e ai cittadini. E infatti il ministro deiha deciso di ridurre il blocco di treni e mezzi pubblici, firmando l’ordinanza di riduzione da 24 a 4 ore dellodel trasporto pubblico locale, nonostante la conferma da parte dell’USB di andare avanti e fermarsi per una giornata intera. “Ho chiesto ai sindacati un segno di responsabilità: a 9 giorni dal Natale unodi 24 ore significherebbe il caos: pensate cosa significa lasciare a piedi 20 milioni di persone. Non possiamo avere uno ...