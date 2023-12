Salvaguardia della tradizione | dopo 50 anni | domani si decide il futuro della “Scalata al Castello”

Leggi su lortica

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) L’Unione Polisportiva Policiano, da sempre punto di riferimento per l’atletica nella nostra comunità, si trova di fronte a una decisione cruciale per ildi un’iconica competizione: la “al”.cinquant’di storia e prestigio, l’evento internazionale potrebbe essere a rischio.mattina, alle ore 9:30, presso l’assessorato allo sport del Comune di Arezzo, si svolgerà un incontro decisivo. Saranno presenti l’assessore allo sport Federico Scapecchi in rappresentanza del Comune, Alberto Melis come delegato del CONI, l’avvocato Maurizio Grazi come delegatoFederazione Italiana di Atletica Leggera e Fabio Sinatti a nome dell’Unione Polisportiva Policiano. L’obiettivo dell’incontro sarà trovare una soluzione per ...