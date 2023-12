Salutequità | ‘risorse e programmazione azioni urgenti per rilancio Ssn’

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) (Adnkronos) – “Rilanciare e ammodernare il Ssn è possibile sin d’ora, attivando dieci leve e mettendo in campo una serie diche per troppo tempo sono state rinviate. La leva del finanziamento, dellae della valutazione, per esempio, potrebbero essere usate molto meglio da parte del livello nazionale, come pure il livello